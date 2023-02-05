В Индии подсчитали траты на импорт оружия

Индийский импорт оружия и военной техники достиг почти $24 млрд за период с 2018 по 2022 год. Об этом сообщил в нижней палате парламента государственный министр обороны Индии Аджай Бхатт, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Индия потратила почти $24 млрд за последние пять лет на закупки у США, России, Франции, Израиля и Испании вертолетов, ракет, радарных и артиллерийских систем, стрелкового оружия и боеприпасов", - цитирует в субботу госминистра газета Times of India.

За последние пять лет правительство Индии подписало 264 контракта на поставку вооружений, в том числе заключила 88 сделок с иностранными экспортерами оружия, на долю которых приходилось 36% расходов на поставку вооружений и военной техники.

С 2020 года правительство Индии сделало упор на производство оружия собственными силами в рамках госпрограмм импортозамещения "Самодостаточная Индия", "Делай и покупай в Индии" в целях снижения зависимости от поставок оружия из-за рубежа. "В настоящее время они осуществляются только с разрешения Совета по оборонным закупкам и министра обороны страны", - подчеркнул Бхатт.

По его словам, Индийская организация оборонных исследований и разработок (DRDO) сейчас выполняет 55 проектов по созданию технологий защиты от ядерного оружия, разработке зенитных и противокорабельных ракет, истребителей, беспилотников, планирующих авиабомб, боевых машин пехоты, газотурбинных двигателей, буксируемых орудий и стрелкового оружия.

Некоторые новые индийские вооружения предназначены на экспорт, отметил Бхатт. В настоящее время на Индию приходится 11% мирового экспорта оружия, и правительство добивается увеличения этого показателя, чтобы к 2027 году обеспечить экспорт индийских вооружений на сумму в $5 млрд.