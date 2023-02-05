США требуют от Японии разрешения разместить гиперзвуковые ракеты

Руководство США запросило у властей Японии разрешение разместить на их территории гиперзвуковое оружие большой дальности (Long-Range Hypersonic Weapon, LRHW), а также крылатые ракеты наземного базирования Tomahawk для противостояния с Китаем. Об этом в субботу, 4 февраля, сообщила японская газета Sankei Shimbun со ссылкой на свои источники, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Отмечается, что страны начали обсуждать идею размещения ракет на первой линии японских островов, закрывающих Китаю выход к Тихому океану, еще 3-4 года назад в период руководства премьер-министра Синдзо Абэ.

По информации источников издания, новое правительство Японии в обозримом будущем может начать полномасштабные переговоры насчет принятия предложения от Вашингтона, несмотря на тот факт, что данная тема не обсуждалась на двусторонней встрече президента США Джо Байдена и премьер-министра Японии Фумио Кисиды в январе.

Также обращается внимание на то, что точно неизвестно, какой тип вооружений страны планируют разместить и в каких количествах. Изначально по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между США и Россией у американской стороны не могло быть ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5,5 тыс. км.

При этом есть сведения, что у Китая на вооружении стоит более 1,2 тыс. ракет средней дальности наземного базирования. Предположительно, Вашингтон, в 2019 году вышедший из ДРСМД, планирует ускоренно произвести ракеты дальностью более 2,7 тыс. км и гиперзвуковые ракеты, чтобы развернуть их уже в 2023 году. А Корпус морской пехоты США к 2026 году получит около 100 ракет Tomahawk наземного базирования.