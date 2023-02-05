Девять рыбаков пропали после кораблекрушения в Южной Корее

Девять пропали без вести после того, как рыболовецкое судно перевернулось у юго-западного побережья Южной Кореи. Об этом в воскресенье, 5 февраля, сообщило агентство Yonhap, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

В настоящий момент спасатели береговой охраны Южной Кореи ведут поисковую операцию. Отмечается, что трое членов экипажа уже найдены, остальные девять остаются без вести пропавшими.

Местные власти допускают, что оставшиеся моряки могут быть заперты внутри перевернувшегося судна. Президент Республики Корея Юн Сок Ёль призвал спасательные службы приложить максимум усилий для спасения моряков. Также по поручению южнокорейского лидера в регион происшествия выехали министр внутренних дел Ли Сан Мин и министр океанов Чо Сын Хван.

Сообщение о перевороте 24-тонного корабля поступило накануне, 4 февраля, около 23:19 по местному времени. Судно перевернулось в 16,6 км от необитаемого острова Дэбичи в 20 км от юго-западного южнокорейского округа Синан.