Саудовская Аравия предупредила об ограничении поставок энергоносителей

Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд 4 февраля заявил, что санкционная политика, распространяющаяся на мировой энергетический рынок, может стать причиной ограничения поставок энергоносителей. Его слова приводит телеканал Asharq, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

"Санкции, эмбарго и отсутствие инвестиций обернутся дефицитом поставок всех видов энергоносителей", - сказал министр, выступая на 44-й конференции Международной ассоциации экономики энергетики в Эр-Рияде.

По его словам, в ближайшее время в мире будет наблюдаться еще больший изоляционизм, учитывая, что "дни свободного рынка и глобализации прошли".

"Мы должны прекратить лицемерие и осознать, что сотни миллионов людей страдают от нехватки энергоресурсов", - добавил он.