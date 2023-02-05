Экс-президент Пакистана умер в эмиграции

Бывший президент Пакистана Первез Мушарраф, приговоренный на родине к смертной казни за государственную измену, умер в Дубаи после продолжительной болезни. Ему было 79 лет. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Коммерсантъ, сообщил Reuters, ссылаясь на пакистанские СМИ.

Генерал Первез Мушарраф пришел к власти в Пакистане в 1999 году в результате военного переворота. Он правил страной в должности президента с 2001 по 2008 год. Первез Мушарраф был вынужден уйти в отставку под давлением парламента в связи с угрозой импичмента. Тогда же его обвиняли в коррупции и нарушении конституции.

В 2013 году его приговорили к смертной казни за госизмену. По версии следствия, Мушарраф совершил госизмену, решив в 2007 году ввести в стране чрезвычайное положение и приказав арестовать членов Верховного суда. Экс-президенту удалось сбежать в Дубаи, где он долгое время жил в эмиграции.

Первез Мушарраф пережил три попытки покушения за период с 2003 по 2005 годы. По информации пакистанских спецслужб, еще 14 покушений удалось предотвратить.