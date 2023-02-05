https://news.day.az/world/1535047.html В США прокомментировали сроки сбора обломков китайского аэростата - ВИДЕО
В США прокомментировали сроки сбора обломков китайского аэростата - ВИДЕО
В США прокомментировали сроки сбора обломков китайского аэростата, отметив, что большого количества времени это не займет, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в Пентагоне, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Операция продолжается. Сколько времени потребуется, еще определяется", - указано в сообщении.
В Пентагоне пояснили, что максимум через неделю сбор обломков будет завершен.
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