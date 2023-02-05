В США прокомментировали сроки сбора обломков китайского аэростата, отметив, что большого количества времени это не займет, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в Пентагоне, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Операция продолжается. Сколько времени потребуется, еще определяется", - указано в сообщении.

В Пентагоне пояснили, что максимум через неделю сбор обломков будет завершен.