Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Дагестане

Два человека погибли в страшной аварии с участием легковушки и грузовика в Хасавюртовском районе Дагестана. Авария произошла утром на 736 километре ФАД "Кавказ", сообщили в МВД республики, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Отмечается, что 48-летний водитель LADA Granta выезжал с прилегающей территории и создал помеху грузовику. В результате 56-летний водитель большегруза МАЗ не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и влетел в легковушку.

"Водитель "ВАЗ-2114" и его 24-летний пассажир от полученных тяжких телесных повреждений скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Еще один пассажир легковушки, 18-летний житель Тарумовского района, был госпитализирован.