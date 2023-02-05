В результате заболевания коронавирусной инфекцией в Китае более 80 тысяч человек скончались в больницах с 8 декабря 2022 года после того, как в силу вступили послабления в антиковидных ограничениях. Об этом свидетельствуют данные Центра по профилактике и контролю заболеваний КНР, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что с 15 января 2023 еженедельную информацию о зараженных COVID-19 публикует Центр по профилактике и контролю заболеваний КНР, однако не за весь период пандемии коронавируса, а только с 8 декабря 2022 года.

Согласно информации Центра, с 8 декабря прошлого года по 2 февраля текущего в Китае скончались 82 238 человек. Уточняется, что смерть пациентов наступала из-за дыхательной недостаточности, которая была вызвана коронавирусом, или же от обострения других заболеваний.