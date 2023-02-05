Германии предрекли рост цен на дизельное топливо

Новые санкции Евросоюза (ЕС), G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и Австралии о запрете морских поставок российских нефтепродуктов, которые вступили в силу 5 февраля, создадут угрозу роста цен на дизельное топливо в Германии, написало издание немецкой медиагруппы RND, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам сотрудника Института немецкой экономики Томаса Паулса, дизельное топливо на мировом рынке на сегодняшний день находится в дефиците. ЕС может покупать топливо, например, у Саудовской Аравии. Однако в таком случае вместимость судов окажется меньше, маршруты длиннее, соответственно, импорт дороже.

Кроме того, на территории Восточной Германии стоимость дизтоплива и так высокая из-за снижениея производства на двух нефтеперерабатывающих заводах.