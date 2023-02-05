ИИ на ОИ: за гостями парижской Олимпиады будут следить

Французское правительство оказалось под огнём критики после того, как Париж предложил использовать во время Олимпийских игр видеонаблюдение с искусственным интеллектом, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

На прошлой неделе Сенат подавляющим большинством голосов поддержал законопроект. Министр спорта поблагодарила сенаторов за быстрое одобрение документа. В "Твиттере" она заявила, что "это будет способствовать наилучшей организации Игр 2024 года в Париже".

Законопроект включает - впервые во Франции - планы по использованию искусственного интеллекта для обнаружения и отслеживания подозрительных жестов или движений толпы с помощью камер наблюдения и беспилотных летательных аппаратов; затем информация поступит в полицию.

Системы искусственного интеллекта могут быть использованы на стадионах и вокруг них, на улицах и в общественном транспорте.

Как только закон будет принят, умные камеры можно будет использовать на экспериментальной основе до июня 2025 года - то есть уже сильно после Олимпийских игр, которые заканчиваются в августе 2024-го.