ЕС сократил темпы отбора газа из своих подземных хранилищ

Компании Европы снизили темпы отбора топлива из подземных хранилищ газа (ПХГ) на фоне высокой выработки электроэнергии из ветра. Об этом свидетельствуют данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe) и ассоциации Wind Europe, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Запасы топлива в ПХГ Европы составили около 79,7 млрд кубометров. Отбор снизился до 0,48 процентного пункта (п.п.) за сутки по сравнению с 0,57 и 0,67 п.п. в предшествующие дни. Сами же хранилища наполнены на 73,23%, что на 20 п.п выше средних показателей за последние годы.

При этом выработка электроэнергии из ветра находилась на отметке в 23,7% от общего объема, что более чем в полтора раза выше средних значений, отчего спрос на газ снизился.