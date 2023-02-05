В Пакистане опровергли информацию об отзыве своих дипломатов из Афганистана

Информация о прекращении работы дипмиссии Пакистана в Афганистане не соответствует действительности.

Об этом в воскресенье корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел исламской республики, передает Day.Az.

"Сообщения [о прекращении работы пакистанской дипмиссии в Кабуле] не соответствуют действительности", - заявили в МИД Пакистана.

Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что Саудовская Аравия "ввиду отсутствия в настоящее время стабильных условий в Афганистане" эвакуировала сотрудников своей дипмиссии в Кабуле. Позже к данным сообщениям добавились сведения о том, что дипломаты из Пакистана и ОАЭ покидают Афганистан вслед за представителями Саудовской Аравии.