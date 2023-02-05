В Швеции предрекли дефицит электроэнергии

Потребности промышленности в электроэнергии в Швеции растут быстрее, чем расширение производства энергии, и с 2027 года в королевстве может возникнуть дефицит электроэнергии. Об этом в интервью телеканалу SVT в воскресенье рассказал представитель оператора электросетей Svenska kraftnat Маттиас Йонссон, комментируя отчет Энергетического управления о будущих потребностях в этой области, подготовленного совместно с Транспортным управлением, Инспекцией рынка электроэнергии и Svenska kraftnat, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы видим, что потребности промышленности в электроэнергии растут гораздо быстрее, чем расширение производства новой электроэнергии, и с 2027 года в Швеции может возникнуть дефицит электроэнергии, - отметил Йонссон. - Мы видим риск того, что крупные промышленные инвестиции станут невозможными, если мы не начнем более быстрое расширение производства электроэнергии".

В отчете говорится, что в более краткосрочной перспективе технически и экономически реалистична наземная ветровая энергия. В долгосрочной перспективе стране необходимы ветровые станции и новые реакторы АЭС. Как отмечает SVT, потребность в электроэнергии в Швеции к 2035 году может удвоиться.

По оценкам краткосрочного анализа рынка Svenska kraftnat, к 2027 году производство электроэнергии в Швеции увеличится примерно на 17 ТВт⋅ч, а потребление электроэнергии вырастет на 44 ТВт⋅ч. Сегодняшний избыток электроэнергии в 33 ТВт⋅ч уменьшится примерно до 6 ТВт⋅ч.

Говоря о ситуации в соседних с Швецией государствах, отмечается, что в Финляндии потребление электроэнергии увеличится незначительно, а ее производство расширится, поэтому страна перейдет от дефицита к профициту. В Дании рост объемов солнечной и ветровой энергии будет идти примерно теми же темпами, что и спрос на электроэнергию. Норвегия переходит от профицита к дефициту. В целом в скандинавском регионе профицит уменьшится с 38 ТВт⋅ч в 2023 году до 13 ТВт⋅ч в 2027 году, а это означает, что здесь уже через пару лет в случае неблагоприятных погодных условий ситуация с электричеством будет более напряженной.