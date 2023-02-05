Крупный пожар в буддийском храме в пригороде Мельбурна

В двухэтажном буддийском храме в пригороде австралийского Мельбурна Спрингвейл-Саут произошел крупный пожар, для тушения которого задействованы примерно 150 пожарных. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что местная пожарно-спасательная служба выпустила специальное предупреждение для жителей прилегающих районов, которым рекомендуется не выходить из домов, закрывать все наружные двери и окна и отключать системы отопления и охлаждения.

По информации издания, дым от пожара виден на расстоянии 15 километров.