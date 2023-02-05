Несколько стран решили закрыть свои посольства в Кабуле

Власти нескольких арабских и западных стран приняли решение о закрытии своих диппредставительств в столице Афганистана.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщил в воскресенье телеканал Al Arabiya, ссылаясь на свои источники.

По их данным, причиной такого решения стали "угрозы в сфере безопасности".

Какие именно страны решили приостановить работу своих посольств в Кабуле, источники телеканала не уточнили.