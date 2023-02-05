В США допустили ввведение санкций в отношении КНР

Министр транспорта США Пит Буттеджадж допустил, что Вашингтон может ввести санкции против Пекина из-за ситуации с китайским аэростатом, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"США ясно заявили, что это неприемлемое нарушение американского суверенитета. Я думаю, вы можете ожидать, что любое дальнейшее развитие событий будет надлежащим в ответ на то, что произошло", - сказал министр в эфире телекомпании CNN в воскресенье, отвечая на вопрос ведущего, какие наступят последствия и будут ли введены санкции против правительства КНР.

Военные США по указанию президента Джо Байдена сбили в субботу китайский аэростат около побережья Южной Каролины. В четверг пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что власти США зафиксировали над континентальной частью страны "разведывательный воздушный шар". По его словам, шар находился на высоте, значительно превышающей стандартные параметры для коммерческих авиаперевозок, и не представлял угрозы для людей на земле. Представитель МИД КНР ранее заявил, что это китайский аэростат "и его назначение носит гражданский характер, зонд, в частности, используется для метеорологических исследований". По его словам, "из-за сильного западного ветра аэростат потерял контроль и отклонился от заданного курса".