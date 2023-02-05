Чудовищное ДТП на трассе в Турции: есть погибшие и раненые - ВИДЕО
Четыре человека погибли и еще семь получили различные повреждения в результате страшного массового ДТП с участием нескольких машин на трассе Измир-Стамбул в районе Гемлик турецкого города Бурса.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, на видео можно заметить, как водители и пассажиры двух авто стоят на трассе и ведут диалог, вероятно, после аварии, так как у одной из машин поврежден капот и решетка радиатора. Вдалеке можно заметить, как на мокрой дороге начинает заносить третий автомобиль, который на полной скорости влетает в толпу, и два авто.
Из пяти пострадавших, попавших в объектив камер, двоих буквально подкинуло в воздух на несколько метров, третьего - отбросило на трассу, где он остался лежать без чувств, еще двое - на первый взгляд, не получили серьезных повреждений. Также неизвестно, сколько человек находились в машинах и не попали на видео.
Всех семерых пострадавших с разными травмами, в том числе и тяжелыми, госпитализировали в медучреждения.
На место столкновения автомобилей направили большое число полицейских и бригад экстренных служб.
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