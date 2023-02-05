В Австралии произошел пожар в буддийском храме

Cильное возгорание началось в воскресенье в буддийском храме австралийского города Мельбурн, на месте работают пожарные.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на пожарную службу штата Виктория.

По ее данным, более 80 сотрудников службы боролись с пожаром на протяжении 8 часов. Как отмечает телеканал 9News, храму нанесен серьезный ущерб.

В 22:35 по местному времени (15:35 Баку) пожар удалось взять под контроль.