Немцы выразили недовольство количеством беженцев, хлынувших в страну

Большая часть немцев считает, что Германия приняла слишком много беженцев.

Как показало исследование института INSA, результаты которого опубликованы в газете Bild, 51% немцев считает, что беженцев в их стране стало слишком много, 33% - что их "достаточно" много, и лишь 11% думают, что Германия может принять еще больше людей, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Также в издании описали историю небольшой деревни Бах с населением в 1100 жителей. Туда направили 200 беженцев из Ближнего Востока, и для того, чтобы их разместить, властям города пришлось на полгода арендовать круизный лайнер. Причем ранее в деревне ради приема беженцев школьные спортзалы превращали в лагеря. Бюджету деревни это обошлось в 1,8 млн евро.

Местные жители боятся роста преступности из-за такого соседства и устраивают митинги.

Bild приводит и другие истории о том, что беженцев в Германии уже негде размещать.