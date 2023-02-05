Лукашенко и Путин провели телефонный разговор

Президенты Беларуси Александр Лукашенко и России Владимир Путин в воскресенье провели телефонный разговор, в ходе которого договорились определить дату встречи в ближайшее время, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Основное, о чем договорились: определить дату встречи в ближайшее время. Главной ее целью станет контроль за исполнением двумя правительствами поручений, данных президентами ранее. Прежде всего, в сфере импортозамещения и по всем направлениям антисанкционного взаимодействия", - сообщает в воскресенье Telegram-канал "Пул первого", близкий к пресс-службе белорусского президента.

Лукашенко и Путин также обсудили будущие действия в рамках Союзного государства по обеспечению безопасности Беларуси и РФ.

Высший госсовет стран, предварительно, планируется провести в апреле-мае, написали в Telegram-канале.