В Конго обстреляли вертолет ООН

Неизвестные обстреляли в воскресенье на востоке Демократической Республики Конго (ДКР) вертолет Миссии ООН по стабилизации в ДРК (МООНСДРК), погиб один миротворе

Как передает Day.Az, об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на представителя миссии.

Вертолет был обстрелян около 15:00 по местному времени (17:00 бак.врем) во время полета в город Гома, административный центр конголезской провинции Северное Киву.

Погибший миротворец, по данным Agence France-Presse, был гражданином ЮАР. Еще один человек получил ранения, сведений о его состоянии не приводится.

Кто именно обстрелял вертолет миссии ООН, неизвестно.