https://news.day.az/world/1535147.html В Конго обстреляли вертолет ООН
В Конго обстреляли вертолет ООН
Неизвестные обстреляли в воскресенье на востоке Демократической Республики Конго (ДКР) вертолет Миссии ООН по стабилизации в ДРК (МООНСДРК), погиб один миротворе
Как передает Day.Az, об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на представителя миссии.
Вертолет был обстрелян около 15:00 по местному времени (17:00 бак.врем) во время полета в город Гома, административный центр конголезской провинции Северное Киву.
Погибший миротворец, по данным Agence France-Presse, был гражданином ЮАР. Еще один человек получил ранения, сведений о его состоянии не приводится.
Кто именно обстрелял вертолет миссии ООН, неизвестно.
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