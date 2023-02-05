Экспорт сельхозпродукции Турции в январе достиг рекордной отметки
Экспорт сельскохозяйственной продукции Турции в январе достиг 2 млрд 875 млн долларов, что стало рекордным показателем экспорта за январь в истории Республики, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
Турция продолжает бить рекорды в экспорте, в том числе в сфере сельского хозяйства.
В мире стремительно растет спрос на сельхозпродукцию турецкого производства, в частности благодаря высокому качеству товара.
Так, экспорт сельскохозяйственной продукции Турции в январе превысил 2 млрд 875 млн долларов, что стало самым высоким показателем экспорта за январь в истории Республики.
Экспорт вырос по сравнению с январем 2022 года на 12,8 процента. Доля в экспортной корзине Турции составила 14,8 процента.
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