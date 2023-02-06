В Гааге сотни людей протестовали против уничтожения Корана

В нидерландской Гааге сотни людей вышли на митинг против уничтожения Корана.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на NOS.

"Сегодня днем сотни людей вышли на демонстрацию в Гааге против ненависти к мусульманам. Причиной стало вырывания страниц из Корана лидером антиисламской организации Pegida", - говорится в сообщении.

Участники акции устроили молчаливое шествие, во время которого несколько демонстрантов несли Коран.

Демонстранты назвали недопустимым, особенно в городе мира и справедливости - Гааге нападение на священную книгу. А также подчеркнули, что уничтожение Корана глубоко ранило людей в мусульманском обществе.

В полиции сообщили, что акция прошла мирно и без инцидента.

Как сообщалось ранее, Турция вызвала посла Нидерландов в Анкаре после акции протеста в Гааге с разорванным Кораном.