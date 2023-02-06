Россия и Иран построят совместный завод по производству беспилотников

Россия и Иран планируют построить завод на территории РФ по производству беспилотников.

Как передает Day.Az со ссылкой на газету Wall Street Journal, завод будет производить не менее шести тысяч беспилотников по иранским чертежам.

Отмечается, что в начале января в Москву вылетела делегация Ирана высокого уровня, чтобы посетить место для строительства такого предприятия и обсудить детали, необходимые для запуска проекта.

Планируется также разработать более быстрый дрон.