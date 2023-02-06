https://news.day.az/world/1535167.html Армия Израиля сообщила о пересечении неизвестным границы в направлении Ливана
Армия Израиля сообщила о пересечении неизвестным границы в направлении Ливана
Израильские военные зафиксировали случай незаконного пересечения границы страны. Неизвестный перешел с израильской стороны на территорию Ливана.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба армии еврейского государства.
"Ранее сегодня, в воскресенье, неизвестный человек пересек пограничное ограждение с израильской территории в сторону Ливана", - говорится в сообщении.
По факту случившегося проводится проверка, добавили в армии.
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