Армия Израиля сообщила о пересечении неизвестным границы в направлении Ливана

Израильские военные зафиксировали случай незаконного пересечения границы страны. Неизвестный перешел с израильской стороны на территорию Ливана.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба армии еврейского государства.

"Ранее сегодня, в воскресенье, неизвестный человек пересек пограничное ограждение с израильской территории в сторону Ливана", - говорится в сообщении.

По факту случившегося проводится проверка, добавили в армии.