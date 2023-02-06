Эрдоган рассказал о планах Турции продолжать поставки зерна

Договоренности Анкары с президентом РФ Владимиром Путиным по экспорту зерна "беспокоят некоторых", заявил глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эфир телеканала ТРТ.

По словам турецкого лидера, несмотря на недовольство некоторых государств, этот процесс продолжится. Эрдоган уточнил, что турецкая сторона занимается доставкой черноморского зерна по миру и планирует продолжать это делать. Он напомнил об инициативе Путина отправлять зерно в Турцию, где оно перерабатывается в муку и направляется в бедные государства, в том числе в Африку.

"Мы согласились и начали работу. Это беспокоит некоторых, ну и пусть. Мы сделаем то, что правильно", - рассказал политик. Он указал на то, что сейчас мировые лидеры "не ведут прямых и честных переговоров с Путиным". Эрдоган добавил, что он ведет честные переговоры с Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским.