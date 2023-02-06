Турецкий Красный полумесяц призвал граждан Турции сдавать кровь

Турецкий Красный полумесяц призвал граждан сдавать кровь.

Как передает Day.Az, об этом сообщил глава Турецкого Красного полумесяца Керем Кыник.

"У нас достаточно запасов крови для снабжения на первом этапе, но чтобы удовлетворить потребность на следующем этапе, я прошу граждан сдавать кровь в течение дня", - сказал Кыник.

Отметим, что землетрясение магнитудой 7,4 зафиксировано в понедельник в центральной части Турции.

Подземные толчки по оценкам турецких сейсмологов, ощущались во многих регионах Турции, в том числе в Анкаре.

Как уточняет государственное Управление по чрезвычайным ситуациям, землетрясение произошло в районе Пазарджик в провинции Кахраманмараш на глубине 7 км.