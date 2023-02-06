Военно-транспортные самолеты Турции приведены в состояние боевой готовности

По запросу Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями (AFAD) Турции, в связи с землетрясением, произошедшим в центральной части страны, военно-транспортные самолеты приведены в состояние боевой готовности.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.

В министерстве отметили, что армейские спасательные группы также приведены в состояние готовности и работают скоординировано с AFAD.

Напомним, в понедельник в центральной части Турции зафиксированы подземные толчки магнитудой 7,4 баллов.

Как уточняет государственное Управление по чрезвычайным ситуациям, землетрясение произошло в районе Пазарджик в провинции Кахраманмараш на глубине 7 км. Подземные толчки в течение получаса ощущались в разных регионах - Адане, Анкаре, Анталье, Газиантепе, Кайсери, Мерсине, Трабзоне, Шанлыурфе.

Также разрушения зафиксированы в провинции Хатай на границе с Сирией. Об этом сообщает газета Yeni Shafaq. По ее данным, разрушения зафиксированы еще как минимум в трех провинциях.