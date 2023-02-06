В Сирии, Ливане, Египте и на Кипре произошли землетрясения

В результате землетрясения произошедшего в Турции, сильные толчки также ощущались в Сирии, Ливане, Египте и на Кипре.

Как сообщает в понедельник Day.Az, в центре сирийской провинции Хама разрушено несколько зданий.

Число погибших при землетрясении в Сирии достигло 99 человек. Более 330 человек получили ранения.

Напомним, что сегодня в различных районах Турции произошло землетрясение магнитудой 7,4 балла. На данный момент число погибших в результате землетрясения превысило 76 человек. 440 человек получили ранения.

Как уточняет государственное Управление по чрезвычайным ситуациям, землетрясение произошло в районе Пазарджик в провинции Кахраманмараш на глубине 7 км. Подземные толчки в течение получаса ощущались в разных регионах - Адане, Анкаре, Анталье, Газиантепе, Кайсери, Мерсине, Трабзоне, Шанлыурфе.

Разрушения зафиксированы в провинциях Шанлыурфа и Хатай. Как сообщает газета Yeni Shafaq, разрушения зафиксированы еще как минимум в трех провинциях.