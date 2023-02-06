Число жертв землетрясения на севере Сирии превысило 100 человек

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС об этом сообщил в понедельник телеканал Al Hadath.

По его информации, десятки людей остаются под завалами рухнувших зданий в провинциях Алеппо, Идлиб, Латакия и Хама. Число пострадавших, которых удалось извлечь из-под обломков, достигло 400. Спасательные работы ведутся в условиях штормовой погоды под проливным дождем.

Число погибших в Сирии в результате землетрясения, произошедшего в соседней Турции, выросло до 42.

Об этом сообщил в понедельник агентству SANA помощник министра здравоохранения арабской республики Ахмед Думейрия.

По его данным, еще 200 пострадавших доставлены в больницы.

"Реализуется план действий в чрезвычайных ситуациях, на оказание помощи мобилизованы все медицинские учреждения в провинциях Алеппо, Латакия и Хама", - заявил он.