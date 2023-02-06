Маск выразил готовность отправить Starlink в Турцию для помощи после землетрясения

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что готов отправить терминалы Starlink в Турцию, если они потребуются при ликвидации последствий землетрясения. Об этом он написал в Twitter, передает Day.Az.

Отвечая на вопрос одного из пользователей соцсети о том, возможна ли отправка терминалов для помощи спасателям, Маск заявил, что Starlink еще не получил разрешения на это от властей Турции.

"SpaceX готова отправить терминалы, как только это разрешение будет получено", - написал предприниматель.