https://news.day.az/world/1535194.html Маск выразил готовность отправить Starlink в Турцию для помощи после землетрясения
Маск выразил готовность отправить Starlink в Турцию для помощи после землетрясения
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что готов отправить терминалы Starlink в Турцию, если они потребуются при ликвидации последствий землетрясения. Об этом он написал в Twitter, передает Day.Az.
Отвечая на вопрос одного из пользователей соцсети о том, возможна ли отправка терминалов для помощи спасателям, Маск заявил, что Starlink еще не получил разрешения на это от властей Турции.
"SpaceX готова отправить терминалы, как только это разрешение будет получено", - написал предприниматель.
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