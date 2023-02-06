Турецкой провинции Кахраманмараш нанесен очень серьезный ущерб от землетрясения

Власти турецкой провинции Кахраманмараш, где произошло в понедельник разрушительное землетрясение, назвали очень серьезным ущерб от стихийного бедствия, число жертв и пострадавших уточняется. Об этом заявил губернатор провинции Омер Фарук Джошкун, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"На данный момент мы не можем назвать число жертв и пострадавших. Ущерб очень серьезный", - приводит его слова телеканал TRT.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в районе Пазарджик в провинции Кахраманмараш на глубине 7 км в 04:17 по местному времени. Подземные толчки затем в течение получаса ощущались в разных регионах - Адане, Анкаре, Анталье, Газиантепе, Кайсери, Мерсине, Трабзоне, Шанлыурфе. Разрушения зафиксированы сразу в нескольких провинциях - Адане, Газиантепе, Диярбакыре, Кахраманмараше, Малатье, Шанлыурфе. По последним данным, 76 человек погибли, ранения получили свыше 500, разрушено более 100 жилых зданий, в том числе многоэтажные жилые строения.