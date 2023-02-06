Израиль всегда готов помочь Турции. В это трудное время наши сердца с турецким народом.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом написал Президент Израиля Ицхак Герцог на своей странице в Twitter.

"От имени народа Израиля я глубоко опечален масштабами катастрофы, с которой столкнулась Турция в результате землетрясения. Выражаю соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и турецкому народу в связи с гибелью людей",- говорится в публикации.

Напомним, что сегодня в различных районах Турции произошло землетрясение магнитудой 7,4 балла. На данный момент число погибших в результате землетрясения превысило 76 человек. 440 человек получили ранения.

Как уточняет государственное Управление по чрезвычайным ситуациям, землетрясение произошло в районе Пазарджик в провинции Кахраманмараш на глубине 7 км. Подземные толчки в течение получаса ощущались в разных регионах - Адане, Анкаре, Анталье, Газиантепе, Кайсери, Мерсине, Трабзоне, Шанлыурфе.