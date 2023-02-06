Сейсмолога, спрогнозировавшего землетрясение в Турции, нарекли «пророком»

Рано или поздно в этом регионе (Южная, Центральная Турция, Иордания, Сирия и Ливан) произойдет землетрясение магнитудой примерно 7,5 единицы.

Как передает Day.Az, этот пост был написан голландским сейсмологом Фрэнком Хугербитсом и размещен в Twitter 3 февраля.

После новостей из Турции в социальной сети ученого нарекли "пророком".

Напомним, что ранее он предсказывал разрушительное землетрясение в Непале в 2015 году. Тогда погибло более 8000 человек.