https://news.day.az/world/1535296.html Сейсмолога, спрогнозировавшего землетрясение в Турции, нарекли «пророком» - ФОТО
Сейсмолога, спрогнозировавшего землетрясение в Турции, нарекли «пророком» - ФОТО
Рано или поздно в этом регионе (Южная, Центральная Турция, Иордания, Сирия и Ливан) произойдет землетрясение магнитудой примерно 7,5 единицы.
Как передает Day.Az, этот пост был написан голландским сейсмологом Фрэнком Хугербитсом и размещен в Twitter 3 февраля.
После новостей из Турции в социальной сети ученого нарекли "пророком".
Напомним, что ранее он предсказывал разрушительное землетрясение в Непале в 2015 году. Тогда погибло более 8000 человек.
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