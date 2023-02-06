В Сирии при землетрясении пострадал объект всемирного наследия ЮНЕСКО

Цитадель Алеппо, расположенная в центре города Алеппо на севере Сирии, пострадала в результате произошедшего в стране землетрясения. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщает департамент музеев Сирии, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Получивший повреждения объект внесен в список Всемирного культурного наследия ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). "Мы получили сообщения о трещине в Цитадели Алеппо и направили группу специалистов для осмотра места и оценки ущерба", - заявил гендиректор департамента музеев и достопримечательностей Сирии Хаммам Саад.