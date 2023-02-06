НАТО направит помощь пострадавшей от землетрясения Турции - генсек
НАТО готово оказать поддержку Турции в связи с разрушительным землетрясением, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Day.Az со ссылкой на его публикацию в Twitter.
"Полная солидарность с нашим союзником Турцией в связи с последствиями этого ужасного землетрясения. Я поддерживаю связь с Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу, и члены альянса сейчас осуществляют меры по оказанию помощи нашему союзнику", - сказал он.
Напомним, что сегодня в различных районах Турции произошло землетрясение магнитудой 7,4 балла. На данный момент сообщается о 284 погибших, 2 383 человека получили ранения.
Как уточняет государственное Управление по чрезвычайным ситуациям, землетрясение произошло в районе Пазарджик в провинции Кахраманмараш на глубине 7 км. Подземные толчки в течение получаса ощущались в разных регионах - Адане, Анкаре, Анталье, Газиантепе, Кайсери, Мерсине, Трабзоне, Шанлыурфе.
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