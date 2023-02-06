В Турции из-за землетрясения закрыты школы

В зоне бедствия закрыты школы .

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сказал министр образования Турции Махмут Озер.

"С сегодняшнего дня мы делаем двухнедельный перерыв в обучении в провинциях Кахраманмараш, Хатай, Адыяман и Малатья",- сказал он.

Напомним, что сегодня в различных районах Турции произошло землетрясение магнитудой 7,4 балла. На данный момент сообщается о 284 погибших, 2383 человека получили ранения.

Как уточняет государственное Управление по чрезвычайным ситуациям, землетрясение произошло в районе Пазарджик в провинции Кахраманмараш на глубине 7 км. Подземные толчки в течение получаса ощущались в разных регионах - Адане, Анкаре, Анталье, Газиантепе, Кайсери, Мерсине, Трабзоне, Шанлыурфе.