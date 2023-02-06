https://news.day.az/world/1535331.html В Турции депутат и его семья остались под завалами
В Турции депутат и его семья остались под завалами
В результате землетрясения, произошедшего сегодня утром в Турции, под завалами остались депутат от ПСР Якуп Таш и его семья.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Habertürk, заместитель председателя группы партии ПСР Бюлент Туран Адияман заявил, что работа по спасению депутата Якупа Таша и его семьи продолжается.
Напомним, в результате произошедшего сегодня утром в Турции землетрясения погибли 284 человека, пострадали 2323 человека.
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