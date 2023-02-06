В Турции депутат и его семья остались под завалами

В результате землетрясения, произошедшего сегодня утром в Турции, под завалами остались депутат от ПСР Якуп Таш и его семья.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Habertürk, заместитель председателя группы партии ПСР Бюлент Туран Адияман заявил, что работа по спасению депутата Якупа Таша и его семьи продолжается.

Напомним, в результате произошедшего сегодня утром в Турции землетрясения погибли 284 человека, пострадали 2323 человека.