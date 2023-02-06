В результате землетрясения у нас есть 3 шехида и раненые

Как вооруженные силы, мы продолжаем наши усилия по выявлению нанесенного землетрясением ущерба и человеческих потерь.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

"К сожалению, у нас имеется 3 шехида, есть раненые", - сказал он.

Напомним, что сегодня в различных районах Турции произошло землетрясение магнитудой 7,4 балла. На данный момент сообщается о 284 погибших, 2383 человека получили ранения.

Как уточняет государственное Управление по чрезвычайным ситуациям, землетрясение произошло в районе Пазарджик в провинции Кахраманмараш на глубине 7 км. Подземные толчки в течение получаса ощущались в разных регионах - Адане, Анкаре, Анталье, Газиантепе, Кайсери, Мерсине, Трабзоне, Шанлыурфе.