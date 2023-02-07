В ЕК беспокоятся об увольнении из Twitter европейских «специалистов по дезинформации»

Заместитель главы Еврокомиссии (ЕК) по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова обеспокоена увольнением из компании Twitter ряда европейских "специалистов по дезинформации". Об этом она заявила в ходе конференции в Брюсселе по борьбе с дезинформацией, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я озабочена тем фактом, что Twitter уволила в Европе значительное число сотрудников, которые боролись с дезинформацией", - указала представитель ЕК.

По ее мнению, для реализации мер против распространения заведомо ложной или искаженной информации и пропаганды, необходимы квалифицированные кадры.

Политик также отметила, что по результатам визитов на Украину и Прибалтику поняла, что "социальные платформы должны активнее работать с поисками дезинформации в Центральной и Восточной Европе"