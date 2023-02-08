Израиль создаст полевой госпиталь в зоне землетрясения в Турции

В Турцию прибывает медицинский персонал Сил обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило Министерство иностранных дел Израиля.

Сообщается, что утром 8 февраля медицинский персонал отправится в южную Турцию, чтобы присоединиться к усилиям по оказанию гуманитарной помощи.

"Делегация создаст полевой госпиталь в зоне бедствия и окажет медицинскую помощь пострадавшим от землетрясения", - заявил ИД.

Отметим, что сегодня утром в Турцию прибыла передовая поисково-спасательная группа Израиля.