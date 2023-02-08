https://news.day.az/world/1535980.html Израиль создаст полевой госпиталь в зоне землетрясения в Турции - ФОТО
Израиль создаст полевой госпиталь в зоне землетрясения в Турции - ФОТО
В Турцию прибывает медицинский персонал Сил обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило Министерство иностранных дел Израиля.
Сообщается, что утром 8 февраля медицинский персонал отправится в южную Турцию, чтобы присоединиться к усилиям по оказанию гуманитарной помощи.
"Делегация создаст полевой госпиталь в зоне бедствия и окажет медицинскую помощь пострадавшим от землетрясения", - заявил ИД.
Отметим, что сегодня утром в Турцию прибыла передовая поисково-спасательная группа Израиля.
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