Появились кадры спасения обезвоженной девочки под завалами в Турции

В Сети распространились душераздирающие кадры, на которых спасатели поят обезвоженную девочку, зажатую под завалами обрушившихся домов в Турции.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, оказавшемуся в ловушке из обломков бетона ребенку протягивают воду в крышечке от пластиковой бутылки.

Напомним, утром 6 февраля в Турции и Сирии произошло чудовищное землетрясение магнитудой 7,7 балла. Эпицентр находился в 20 километрах от населенного пункта Кахраманраш в Турции. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, это было самое сильное стихийное бедствие в стране с 1939 года. На помощь пострадавшим вылетела группа российских спасателей МЧС. Эрдоган объявил в Турции общенациональный траур до 12 февраля. Число погибших в Турции превысило 5 тысяч человек. Число погибших при землетрясении в Сирии достигло 1250 человек.