Смертельное ДТП с двумя Mercedes и Hyundai в Петербурге - ВИДЕО
Смертельное ДТП, произошедшее на платной автодороге в Санкт-Петербурге, унесло жизнь одного человека.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в аварию попали сразу три автомобиля: два внедорожника - Mercedes Gelandewagen и Mercedes-Benz GL, а также легковой автомобиль Hyundai Solaris. Столкновение произошло на западном скоростном диаметре после съезда на Васильевский остров в сторону Обводного канала. Погибла водитель Hyundai, также пострадала водитель одного из внедорожников.
Очевидцы трагедии поделились первыми кадрами с места аварии в соцсетях. На месте происшествия работают экстренные службы, движение по нескольким полосам автодороги ограничено.
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