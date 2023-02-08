Байден анонсировал отмену введенного из-за COVID-19 режима ЧС в США

США вскоре объявят об отмене введенного из-за пандемии коронавируса режима чрезвычайной ситуации. Это подтвердил американский президент Джо Байден, выступая во вторник вечером перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США с ежегодным посланием "О положении страны", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Число вызванных коронавирусом смертей снизилось примерно на 90%. Мы спасли миллионы жизней и вновь открыли страну", - сказал Байден.

"Мы скоро отменим чрезвычайный режим в области здравоохранения", - отметил он.

В административно-бюджетном управлении Белого дома заявили в понедельник, что администрация президента США выступает за прекращение 11 мая действия в стране режима чрезвычайной ситуации в связи с пандемией COVID-19.