Британия и Греция подписали соглашение об оборонном сотрудничестве

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес и его коллега из Греции Николаос Панайотопулос подписали соглашение по укреплению сотрудничества в сфере обороны и безопасности. Об этом сообщило британское ведомство, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что соглашение "подчеркивает общую решимость" сторон сотрудничать для устранения угроз безопасности в Евро-Атлантическом регионе. В ведомстве сообщили, что страны планируют рассмотреть новые возможности для усиления эффективности и взаимодействия вооруженных сил двух государств и "улучшения возможностей", которые предоставляются Североатлантическим альянсом, включая силы повышенной готовности.

Также в министерстве добавили, что Британия и Греция намерены продолжить работу над инновационными решениями для удовлетворения будущих потребностей касательно вооружения. Отмечается, что это поможет снизить затраты на приобретение вооружения и обслуживание, а также максимизирует военное взаимодействие.