Эрдоган посетит провинции, пострадавшие от землетрясения

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправится в провинции, пострадавшие от землетрясения, чтобы на месте ознакомиться с ходом поисково-спасательных операций.

По информации Day.Az, сначала президент отправится в провинцию Кахраманмараш, а затем в район Пазарджик, на который пришелся эпицентр землетрясения.

Также ожидается его поездка в Хатай, который также сильно пострадал от землетрясения.

6 февраля в Турции произошло землетрясение. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров.

В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османия, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбакыр, Адана и Кахраманмараш. Число погибших в результате землетрясения достигло 6234 человек, пострадавших - 37 011 человек.

В первый день трагедии, 6 февраля, по поручению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева спасательные силы быстрого реагирования МЧС Азербайджана в количестве 420 человек были отправлены в Турцию в целях поддержки поисково-спасательных операций, проводимых в районе землетрясения. Кроме того, 8 февраля по поручению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, еще одна группа азербайджанских спасателей в составе 227 человек отправилась в братскую страну.

7 февраля самолетом в Турцию были отправлены мобильный полевой госпиталь МЧС и группа из 41 специалиста. Следующим самолетом были отправлены палатки для размещения людей, пострадавших от землетрясения, одеяла и обогреватели, а также три контейнера для мобильного полевого госпиталя.

Также по поручению Первой леди Азербайджана, Фонд Гейдара Алиева направляет в братскую страну гуманитарную помощь.

8 февраля посредством 13 транспортных средств специального назначения в Турцию направлена очередная гуманитарная помощь Министерства по чрезвычайным ситуациям.

В гуманитарную помощь для размещения пострадавших от разрушений, входят 260 палаток, 300 кроватей, 2 генератора большой мощности, 8000 комплектов одежды, 20000 пар носков, 350 столов, 1000 стульев, 5000 полотенец и другие предметы первой необходимости.

Кроме того, в братскую страну отправился очередной самолет с гуманитарной помощью Министерства по чрезвычайным ситуациям. В гуманитарную помощь входят 115 палаток, 140 кроватей, 1448 одеял, 90 обогревателей, 300 столов, 1000 стульев, 2000 полотенец и другие предметы первой необходимости.