В Турции зафиксировали новое землетрясение магнитудой 4,6

В центральной части Турции зафиксировано новое землетрясение магнитудой 4,6. Это следует из данных Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Землетрясение зафиксировано в 05.52 по времени UTC (09.52 по бакинскому времени) в 58 километрах к северо-западу от города Кахраманмараш - эпицентра сокрушительного землетрясения в Турции, и в 26 км от города Афшин. Очаг залегал на глубине 0 километров.

Кроме того, в 06.23 UTC зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 3,1 в 48 км от города Кахраманмараш, очаг находился на глубине 5 км.

6 февраля в Турции произошло несколько землетрясений. По информации Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), после первого землетрясения в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш магнитудой 7,7 произошло в общей сложности еще 312 подземных толчков.