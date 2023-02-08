Пятилетнюю девочку в Хатае спасли из-под завалов спустя 51 час
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Поисково-спасательные работы в провинции Хатае, одной из наиболее пострадавших в результате разрушительного землетрясения в Турции, продолжались непрерывно и в ночное время.

Как передает Day.Az, спасатели услышали детский голос, доносившийся из-под завалов разрушенного здания, и в результате трехчасовой работы вызволили пятилетнюю девочку, которая находилась там более 51 часа.

Девочка была госпитализирована.