https://news.day.az/world/1536074.html Пятилетнюю девочку в Хатае спасли из-под завалов спустя 51 час - ВИДЕО
Пятилетнюю девочку в Хатае спасли из-под завалов спустя 51 час - ВИДЕО
Поисково-спасательные работы в провинции Хатае, одной из наиболее пострадавших в результате разрушительного землетрясения в Турции, продолжались непрерывно и в ночное время.
Как передает Day.Az, спасатели услышали детский голос, доносившийся из-под завалов разрушенного здания, и в результате трехчасовой работы вызволили пятилетнюю девочку, которая находилась там более 51 часа.
Девочка была госпитализирована.
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