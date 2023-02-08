Сержа Саргсяна допросили по делу Оганяна

Экс-президент Армении Серж Саргсян был допрошен по делу о злоупотреблениях, инкриминируемых бывшему министру обороны, депутату оппозиционной фракции "Айастан" Сейрану Оганяну.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила в парламенте генпрокурор Армении Анна Вардапетян.

"В рамках этого дела третий президент дал показания. Он был допрошен", - сказала она.