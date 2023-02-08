https://news.day.az/world/1536116.html Сержа Саргсяна допросили по делу Оганяна
Сержа Саргсяна допросили по делу Оганяна
Экс-президент Армении Серж Саргсян был допрошен по делу о злоупотреблениях, инкриминируемых бывшему министру обороны, депутату оппозиционной фракции "Айастан" Сейрану Оганяну.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила в парламенте генпрокурор Армении Анна Вардапетян.
"В рамках этого дела третий президент дал показания. Он был допрошен", - сказала она.
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