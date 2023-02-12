Принц Гарри и Меган Маркл будут снимать романтические комедии

Принц Гарри и Меган Маркл откажутся от съемки документальных фильмов в пользу романтических комедий. Об этом сообщает Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным источника, герцоги Сассекские готовы отказаться от создания документальных фильмов о себе, чтобы сосредоточится на легких и приятных сценарных проектах.

"Будет больше внимания уделяться вымышленному, сценарному контенту. Это будут романтические комедии, добрые и легкие программы", - уточнил инсайдер.

В прошлом Меган Маркл неоднократно говорила о своей любви к романтическим комедиям. Когда корреспондент Variety спросил ее об идеальном проекте для Арчевелла, Меган ответила: "Люди любят любовь. Я не исключение. И наше определение любви очень широкое: любовь к партнеру, любовь к себе, любовь к обществу и семье. Мы используем это как основу для тех передач и документальных фильмов, которые мы хотим выпустить".

В сентябре 2020 принц Гарри и Меган Маркл заключили 5-летний контракт с Netflix на производство документальных и художественных фильмов и сериалов. Сумма сделки оценивалась в $100 млн. Их дебютной работой стал документальный сериал "Гарри и Меган", посвященный истории их отношений и жизни пары после того, как они сложили с себя королевские полномочия. Сейчас герцог и герцогиня Сассекские занимаются продюсированием другого документального проекта Netflix о мировых лидерах - сериала "Живи, чтобы вести".